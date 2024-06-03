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05:41, 3 июня 2024Мир

Лавров прибыл в Гвинею

Лавров прибыл в Гвинею в рамках турне по Африке
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Конакри, столицу Гвинеи, сообщает ТАСС.

С этой страны начинается турне главы МИД по Африке. Он встретится с политическим руководством республики. В последний раз Лавров посещал Гвинею с рабочим визитом в феврале 2013 года.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что отношения между России и Гвинеей носят дружественный характер. «Поддерживается активный политический диалог», — говорится в сообщении, которое приводит агентство.

Ранее Лавров рассказал, что Запад не учитывает мирные инициативы Китая, Бразилии и стран Африки по Украине в рамках встреч по «формуле мира». Он также подчеркивал, что целью планируемой в Швейцарии конференции 15-16 июня является лишь завлечения как можно большего числа международных участников.

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      Сергей Грехов
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