Лавров прибыл в Гвинею в рамках турне по Африке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Конакри, столицу Гвинеи, сообщает ТАСС.

С этой страны начинается турне главы МИД по Африке. Он встретится с политическим руководством республики. В последний раз Лавров посещал Гвинею с рабочим визитом в феврале 2013 года.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что отношения между России и Гвинеей носят дружественный характер. «Поддерживается активный политический диалог», — говорится в сообщении, которое приводит агентство.

Ранее Лавров рассказал, что Запад не учитывает мирные инициативы Китая, Бразилии и стран Африки по Украине в рамках встреч по «формуле мира». Он также подчеркивал, что целью планируемой в Швейцарии конференции 15-16 июня является лишь завлечения как можно большего числа международных участников.