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12:03, 4 апреля 2024Мир

Лавров заявил об игнорировании Западом мирных инициатив Китая, Бразилии и Африки

Лавров: Запад не учитывает мирные инициативы Китая, Бразилии и Африки по Украине

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Запад не учитывает мирные инициативы Китая, Бразилии и стран Африки по Украине в рамках встреч по «формуле мира» Владимира Зеленского. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Эта формула не предполагает никаких компромиссов, альтернатив (...). Она полностью игнорирует сделанные из самых добрых побуждений инициативные предложения, которые прозвучали в свое время от КНР, ЮАР, Бразилии, Лиги арабских государств. Все это выслушивается, но ни коим образом не учитывается и не будет учитываться», — заявил дипломат.

Лавров также добавил, что инициируемая Швейцарией мирная конференция по Украине не организуется с целью реального урегулирования конфликта. По его словам, Берн придерживается лишь задачи обеспечить максимальное количество делегатов на мероприятии.

Ранее официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер рассказал о том, как страна видит мирную конференцию по Украине. Он заявил, что целью мероприятия является услышать различные точки зрения о конфликте и путях выхода из него.

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      Максим Габриелян
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