Лера Кудрявцева рассказала о чуть не убившем ее дочь ЧП на детском празднике
Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как на детском празднике, куда она пришла с дочерью, произошло ЧП, чуть не убившее ребенка. Историей об этом она поделилась в своем Telegram-канале.
По словам Кудрявцевой, рядом с местом проведения праздника была вертолетная площадка. Когда один из вертолетов приземлялся, поднялся сильный ветер, который сдул декорации, установленные для мероприятия, заявила ведущая
«Декорации упали и чудом не пришибли детей. Меня до сих пор трясет. Как можно ставить декорации рядом с вертолетной площадкой, зная, что в этот день будут летать каждые 15 минут вертолеты», — возмутилась она.
Ранее Кудрявцева обратилась к СМИ с просьбой не высмеивать балерину Анастасию Волочкову. По словам ведущей, артистка «спивается на глазах у всей страны», и ей нужно помочь.