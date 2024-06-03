Лера Кудрявцева рассказала о чуть не убившем ее дочь ЧП на детском празднике

Кудрявцева заявила, что на детском празднике декорации чудом не упали на ее дочь

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как на детском празднике, куда она пришла с дочерью, произошло ЧП, чуть не убившее ребенка. Историей об этом она поделилась в своем Telegram-канале.

По словам Кудрявцевой, рядом с местом проведения праздника была вертолетная площадка. Когда один из вертолетов приземлялся, поднялся сильный ветер, который сдул декорации, установленные для мероприятия, заявила ведущая

«Декорации упали и чудом не пришибли детей. Меня до сих пор трясет. Как можно ставить декорации рядом с вертолетной площадкой, зная, что в этот день будут летать каждые 15 минут вертолеты», — возмутилась она.

Ранее Кудрявцева обратилась к СМИ с просьбой не высмеивать балерину Анастасию Волочкову. По словам ведущей, артистка «спивается на глазах у всей страны», и ей нужно помочь.