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14:49, 3 июня 2024Ценности

Лерчек смутила фанатов деталью на снимке в рваном боди

Валерия Чекалина

Валерия Чекалина. Фото: @ler_chek

Блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, поделилась снимками с откровенной фотосессии и смутила поклонников. Снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость опубликовала серию фото, на которых она позирует в рваном боди белого цвета и бежевых босоножках на шпильке. При этом волосы инфлюэнсера заплетены в косу и убраны от лица, а на ее лицо визажисты нанесли контрастный макияж в стиле smoky eyes. От аксессуаров она отказалась.

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Подписчики заметили одну деталь на кадрах блогерши, а именно складку в области ягодиц. «Как это развидеть?», «Из разряда: "Показалось"», «Интересно, так было задумано?», «Пикантная деталь», — высказывались фанаты в многочисленных комментариях.

В декабре 2023 года стало известно, что уголовное преследование по делу о неуплате налогов в отношении Лерчек и ее мужа было прекращено.

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      Карина Черных
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