МИД Казахстана ответил на вопрос об участии в саммите по «формуле мира»

МИД Казахстана: Астана рассмотрит участие в саммите по «формуле мира»

Казахстан рассмотрит участие в саммите по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров, сообщает Tengrinews.

Смадияров прокомментировал возможное участие Казахстана в саммите 15-16 июня в Швейцарии. По его словам, участие страны будет рассмотрено с учетом графика международных мероприятий и официальной позиции по данному вопросу.

«Мы всегда выступаем с позиции сохранения суверенитета и территориальной целостности всех стран и соблюдения принципов устава ООН», — заявил пресс-секретарь казахского МИД. Он также добавил, что Астана старается поддерживать партнерские отношения как с Украиной, так и с Россией.

Ранее Смадияров назвал сомнительной идею интервью Зеленского СМИ Центральной Азии. По его словам, информация не проходила по дипломатическим каналам Казахстана и Украины.