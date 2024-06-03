Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:41, 3 июня 2024Бывший СССР

МИД Казахстана ответил на вопрос об участии в саммите по «формуле мира»

МИД Казахстана: Астана рассмотрит участие в саммите по «формуле мира»

Фото: Jirka Dl / Wikimedia

Казахстан рассмотрит участие в саммите по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров, сообщает Tengrinews.

Смадияров прокомментировал возможное участие Казахстана в саммите 15-16 июня в Швейцарии. По его словам, участие страны будет рассмотрено с учетом графика международных мероприятий и официальной позиции по данному вопросу.

«Мы всегда выступаем с позиции сохранения суверенитета и территориальной целостности всех стран и соблюдения принципов устава ООН», — заявил пресс-секретарь казахского МИД. Он также добавил, что Астана старается поддерживать партнерские отношения как с Украиной, так и с Россией.

Ранее Смадияров назвал сомнительной идею интервью Зеленского СМИ Центральной Азии. По его словам, информация не проходила по дипломатическим каналам Казахстана и Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о массированной атаке ВСУ на российский регион

      Венгрия рассказала об ответе России на удары американским оружием

      Российский регион за сутки атаковали 20 беспилотников ВСУ

      Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выделят 4,8 миллиарда рублей

      «Хочу старость, как у них». Россиян поражают пенсионеры за границей. Почему их жизнь вызывает зависть?

      В Британии заявили о приближении войск России к основным центрам снабжения ВСУ

      США определились с наказанием для Грузии за закон об иноагентах

      Швейцария определила условия для ареста членов ХАМАС и правительства Израиля

      В Турции рассказали о вынужденном шаге Украины из-за наступления России

      Женщина родила ребенка в туалете закусочной и попыталась смыть его в унитаз

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше