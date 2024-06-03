Казахстан назвал сомнительной идею интервью Зеленского СМИ Центральной Азии

МИД Казахстана: идея интервью Зеленскому СМИ Центральной Азии сомнительна

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана Айбек Смадияров назвал сомнительной идею интервью президента Украины Владимира Зеленского нескольким СМИ Центральной Азии, передает ТАСС.

«Насколько нам известно, украинская сторона инициировала данный проект самостоятельно и пригласила в Киев представителей ряда частных СМИ Казахстана для проведения интервью», — заявил Смадияров

По его словам, информация не проходила по дипломатическим каналам Казахстана и Украины, а само интервью вышло «скорее эмоциональным, чем рациональным». «Хотел бы сказать, что вся эта затея с интервью нам представляется весьма сомнительной», — указал он.

На этом интервью Зеленский отказался рассматривать возможность прекращения огня с Россией. По его словам, такая договоренность подвергла бы Украину опасности, так как РФ якобы может использовать это обстоятельство для усиления позиций.

