МИД Украины рассказал о планах расширить использование западного оружия
Киев продолжит работу по расширению использования западного оружия для ударов по территории России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает «РБК-Украина».
Кулеба выступил с заявлением пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной. Он поблагодарил западных политиков за разрешение использовать переданное оружие для атак по российской территории. Дипломат добавил, что у Киева при этом отсутствует карт-бланш на удары.
«Мы будем дальше работать с союзниками, чтобы расширить применение их вооружения», — подчеркнул глава МИД Украины. Цахкна поддержал его, заявив о поддержке позиции властями Эстонии.
Ранее исполняющая обязанности главы Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен допустила удары ВСУ по России истребителями F-16. По ее словам, ограничений для поставленных Украине истребителей F-16 Нидерландами не существует.