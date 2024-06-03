МИД Украины рассказал о планах расширить использование западного оружия

Кулеба: Киев продолжит работу по расширению использования западного оружия

Киев продолжит работу по расширению использования западного оружия для ударов по территории России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает «РБК-Украина».

Кулеба выступил с заявлением пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной. Он поблагодарил западных политиков за разрешение использовать переданное оружие для атак по российской территории. Дипломат добавил, что у Киева при этом отсутствует карт-бланш на удары.

«Мы будем дальше работать с союзниками, чтобы расширить применение их вооружения», — подчеркнул глава МИД Украины. Цахкна поддержал его, заявив о поддержке позиции властями Эстонии.

Ранее исполняющая обязанности главы Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен допустила удары ВСУ по России истребителями F-16. По ее словам, ограничений для поставленных Украине истребителей F-16 Нидерландами не существует.