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17:07, 3 июня 2024Бывший СССР

МИД Украины рассказал о планах расширить использование западного оружия

Кулеба: Киев продолжит работу по расширению использования западного оружия
СюжетРакетные удары по Украине:
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Pavlo Bahmut / Globallookpress.com

Киев продолжит работу по расширению использования западного оружия для ударов по территории России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает «РБК-Украина».

Кулеба выступил с заявлением пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной. Он поблагодарил западных политиков за разрешение использовать переданное оружие для атак по российской территории. Дипломат добавил, что у Киева при этом отсутствует карт-бланш на удары.

«Мы будем дальше работать с союзниками, чтобы расширить применение их вооружения», — подчеркнул глава МИД Украины. Цахкна поддержал его, заявив о поддержке позиции властями Эстонии.

Ранее исполняющая обязанности главы Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен допустила удары ВСУ по России истребителями F-16. По ее словам, ограничений для поставленных Украине истребителей F-16 Нидерландами не существует.

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      Юрий Леонов
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