Москвич оказался членом банды Басаева и участвовал в нападении на Буденновск

СК задержал москвича Зоева за участие в нападении на Буденновск в банде Басаева

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Москвы Хамзата Зоева и обвинили в вооруженном нападении на Буденновск в 1995 году в составе банды Шамиля Басаева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Следователи при оперативной поддержке сотрудников МВД и ФСБ установили причастность москвича к резонансному преступлению. Ему вменяется теракт, бандитизм, захват заложников. Суд выдал санкции на арест Зоева в связи с особой тяжестью совершенных им преступлений.

По данным следствия, в 1995 году уроженец Чеченской Республики Зоев добровольно вступил в банду Басаева, а затем 14 июня вместе с боевиками, вооруженными автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, напал на жителей Буденновска. Их жертвами стали 129 человек, еще 317 получили ранения. В заложниках оказались 1586 горожан.

19 апреля сообщалось, что СК завершил расследование уголовного дела в отношении жителей Ставропольского края Темирали Заракаева и Эдуарда Таушева (оба внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемых в вооруженном мятеже на территории Ботлихского района Республики Дагестан.