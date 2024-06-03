На Украине потребовали от банков активнее проверять карточные переводы граждан

НБУ потребовал от банков Украины активнее проверять карточные переводы граждан

Нацбанк Украины (НБУ) потребовал от банков страны активнее проверять карточные переводы граждан и блокировать их счета. Соответствующее указание содержится в письме НБУ №25-0005/42076, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Нацбанк потребовал от финансовых учреждений пристальнее проверять небольшие перечисления между счетами физлиц, особенно в части зачисления на карты небольших сумм. Их призвали анализировать многочисленные мелкие зачисления на карты и требовать у людей пояснения по ним.

«Регулятор подозревает, что многочисленные перечисления на карту могут свидетельствовать об участии в схеме с нелегальным игорным бизнесом. А также о получении неофициальных доходов или о скрытой предпринимательской деятельности», — объяснил изданию зампредседателя правления одного из украинских банков.

Отмечается также, что НБУ потребовал от банков блокировать или принудительно закрывать физлицам счета в одностороннем порядке, если они откажутся предоставлять объяснения и подтверждающие документы.

Ранее в Нацбанке сообщали, что выехавшие за рубеж украинцы переводят на родину все меньше денег. При этом эксперты ожидают дальнейшее снижение этого показателя.