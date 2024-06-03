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17:51, 3 июня 2024Бывший СССР

На Украине потребовали от банков активнее проверять карточные переводы граждан

НБУ потребовал от банков Украины активнее проверять карточные переводы граждан

Фото: Christophe Gateau / dpa / Globallookpress.com

Нацбанк Украины (НБУ) потребовал от банков страны активнее проверять карточные переводы граждан и блокировать их счета. Соответствующее указание содержится в письме НБУ №25-0005/42076, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Нацбанк потребовал от финансовых учреждений пристальнее проверять небольшие перечисления между счетами физлиц, особенно в части зачисления на карты небольших сумм. Их призвали анализировать многочисленные мелкие зачисления на карты и требовать у людей пояснения по ним.

«Регулятор подозревает, что многочисленные перечисления на карту могут свидетельствовать об участии в схеме с нелегальным игорным бизнесом. А также о получении неофициальных доходов или о скрытой предпринимательской деятельности», — объяснил изданию зампредседателя правления одного из украинских банков.

Отмечается также, что НБУ потребовал от банков блокировать или принудительно закрывать физлицам счета в одностороннем порядке, если они откажутся предоставлять объяснения и подтверждающие документы.

Ранее в Нацбанке сообщали, что выехавшие за рубеж украинцы переводят на родину все меньше денег. При этом эксперты ожидают дальнейшее снижение этого показателя.

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