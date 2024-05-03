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16:38, 3 мая 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о сокращении объема переводов валюты от мигрантов

Нацбанк Украины: трудовые мигранты стали переводить меньше денег на родину

Фото: Julia Berezovska / Wikipedia

Выехавшие за рубеж украинцы переводят на родину все меньше денег. О сокращении объема переводов сообщил Нацбанк Украины, передает Telegram-канал «Политика Страны».

Так, в январе — марте 2024 года общий объем денежных переводов, поступивших на Украину из-за рубежа, сократился на 8,7 процента, до 2,63 миллиарда долларов. При этом отмечается, что подобная тенденция наметилась с началом специальной военной операции: в первом квартале 2022 года объем переводов составил 3,28 миллиарда долларов, в то время как через год он уменьшился до 2,88 миллиарда.

Как указал финансовый аналитик Андрей Шевчишин, причиной этого мог стать выезд семей трудовых мигрантов за рубеж, из-за чего им стало некому перечислять деньги на родину. Кроме того, эксперты ожидают дальнейшее снижение этого показателя.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что европейские страны захотят выдворить подлежащих мобилизации украинцев, но могут не суметь этого добиться из-за несовершенства контрольных функций пограничной защиты. При этом он уточнил, что ряд стран Европы все-таки может попытаться отправить военнообязанных украинцев домой.

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      Александр Курбатов
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