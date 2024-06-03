На Западе заявили о крахе правовой системы США после вердикта Трампу

Fox News: вердикт суда Трампу означает крах правовой системы США

Вынесение обвинительного вердикта уголовным судом Манхэттена Дональду Трампу свидетельствует о крахе правовой системы США. Об этом заявил профессор права Гарвардского университета Алан Дершовиц, его слова передает Fox News.

«Это начало войны по превращению системы уголовного правосудия в оружие. Правовая система США потерпела крах. Также рухнула система сдержек и противовесов, которая является огромным вкладом, внесенным американской Конституцией», — рассказал профессор.

Он добавил, что считает аргументы окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга против Трампа «абсолютной шуткой».

31 мая суд присяжных в уголовном суде Манхэттена вынес обвинительный вердикт Трампу по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Его признали виновным по всем 34 пунктам обвинения.