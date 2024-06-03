Народного артиста России госпитализировали в Омске

ТАСС: народного артиста России Ицкова госпитализировали в Омске

Народный артист России Юрий Ицков был госпитализирован во время гастролей в Омске. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе санкт-петербургского Театра на Васильевском заявили, что актера экстренно забрали в больницу в ночь с 30 на 31 мая. «На сегодняшний день он остается под наблюдением врачей, но состояние стабильное, и его жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении. Причины госпитализации не уточняются.

Ранее сообщалось, что известного советского актера Сергея Десницкого экстренно госпитализировали в Москве. Заслуженный артист РСФСР попал в реанимацию с сердечной недостаточностью и тяжелой анемией. Состояние 83-летнего актера оценивалось как тяжелое.