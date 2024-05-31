Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:20, 31 мая 2024Культура

Известного советского актера экстренно госпитализировали

Mash: актера Сергея Десницкого экстренно госпитализировали в Москве

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Известного советского актера Сергея Десницкого экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Заслуженный артист РСФСР попал в реанимацию с сердечной недостаточностью и тяжелой анемией. Перед госпитализацией у него появились слабость, одышка и отеки, поднялось давление. Состояние 83-летнего актера оценивается как тяжелое и осложненное хроническими болезнями.

Десницкий сыграл десятки ролей в театре и кино. Больше всего он запомнился зрителям по ролям американских шпионов и чиновников.

Ранее народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву выписали из больницы после экстренной госпитализации с подозрением на COVID-19. 87-летняя звезда попала в медучреждение 19 мая.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      В США сообщили об атаках по России американским оружием в ближайшие часы или дни

      Жену Бибера заметили с кольцом за 125 миллионов рублей

      Известного советского актера экстренно госпитализировали

      Германия разрешила Украине обстреливать цели в России западной техникой

      Рособрнадзор поблагодарил участника скандального досмотра школьниц

      В Госдуме напомнили о вступлении в силу закона о предоставлении машин бойцам СВО

      Германия допустила возможность нанесения ударов ВСУ по России ее оружием

      Полковник назвал особенности попытавшейся атаковать Россию ракеты «Нептун»

      Стало известно о планах Зеленского посетить Сингапур

      Сын Нетаньяху предложил начать войну за независимый Курдистан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше