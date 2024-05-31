Известного советского актера экстренно госпитализировали

Mash: актера Сергея Десницкого экстренно госпитализировали в Москве

Известного советского актера Сергея Десницкого экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Заслуженный артист РСФСР попал в реанимацию с сердечной недостаточностью и тяжелой анемией. Перед госпитализацией у него появились слабость, одышка и отеки, поднялось давление. Состояние 83-летнего актера оценивается как тяжелое и осложненное хроническими болезнями.

Десницкий сыграл десятки ролей в театре и кино. Больше всего он запомнился зрителям по ролям американских шпионов и чиновников.

Ранее народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву выписали из больницы после экстренной госпитализации с подозрением на COVID-19. 87-летняя звезда попала в медучреждение 19 мая.