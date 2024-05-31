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09:57, 31 мая 2024Культура

Звезду «Служебного романа» выписали из больницы

Mash: актрису Светлану Немоляеву выписали из больницы

Фото: «АГН Москва» / Globallookpress.com

Народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, звезда фильма «Служебный роман» почувствовала себя лучше и будет долечиваться дома. Артистке временно запрещены физические нагрузки, в том числе на сцене. Спектакль «Бешеные деньги» с участием Немоляевой, запланированный на 1 июня в театре Маяковского, заменили другой постановкой.

Немоляеву экстренно госпитализировали 19 мая. 87-летняя звезда попала в больницу с подозрением на COVID-19. Позднее в СМИ появилась информация, что у Немоляевой выявили приступ фибрилляции предсердий.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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