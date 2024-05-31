Звезду «Служебного романа» выписали из больницы
Mash: актрису Светлану Немоляеву выписали из больницы
Народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, звезда фильма «Служебный роман» почувствовала себя лучше и будет долечиваться дома. Артистке временно запрещены физические нагрузки, в том числе на сцене. Спектакль «Бешеные деньги» с участием Немоляевой, запланированный на 1 июня в театре Маяковского, заменили другой постановкой.
Немоляеву экстренно госпитализировали 19 мая. 87-летняя звезда попала в больницу с подозрением на COVID-19. Позднее в СМИ появилась информация, что у Немоляевой выявили приступ фибрилляции предсердий.