Звезду «Служебного романа» выписали из больницы

Mash: актрису Светлану Немоляеву выписали из больницы

Народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, звезда фильма «Служебный роман» почувствовала себя лучше и будет долечиваться дома. Артистке временно запрещены физические нагрузки, в том числе на сцене. Спектакль «Бешеные деньги» с участием Немоляевой, запланированный на 1 июня в театре Маяковского, заменили другой постановкой.

Немоляеву экстренно госпитализировали 19 мая. 87-летняя звезда попала в больницу с подозрением на COVID-19. Позднее в СМИ появилась информация, что у Немоляевой выявили приступ фибрилляции предсердий.