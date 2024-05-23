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09:40, 23 мая 2024Культура

Состояние госпитализированной звезды «Служебного романа» ухудшилось

Mash: у госпитализированной актрисы Немоляевой начались проблемы с сердцем

Фото: Алексей Фирсов / Коммерсантъ

Состояние находящейся в больнице 87-летней народной артистки РСФСР и звезды фильма «Служебный роман» Светланы Немоляевой ухудшилось. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Медики диагностировали у актрисы приступ фибрилляции предсердий. Отмечается, что тесты Немоляевой на коронавирус показывают положительный результат. При этом показатели насыщения крови кислородом указывают на признаки дыхательной недостаточности, в результате чего и начались проблемы с сердцем.

Уточняется, что врачам удалось привести сердечный ритм артистки в норму.

Ранее Немоляева вышла на связь из больницы. Актриса подтвердила, что ей диагностировали ковид.

19 мая сообщалось, что актрисе вызвали скорую помощь и экстренно госпитализировали. Отмечалось, что в медицинском учреждении она проведет несколько дней.

Недомогания у Немоляевой начались еще 10 мая. Тогда она вызвала скорую помощь на дом, однако отказалась от госпитализации.

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      Варвара Кошечкина
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