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12:42, 20 мая 2024Культура

Звезде «Служебного романа» стало плохо за неделю до госпитализации

Госпитализированная актриса Немоляева почувствовала себя плохо еще 10 мая
Светлана Немоляева

Светлана Немоляева. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

87-летней народной артистке РСФСР и звезде фильма «Служебный роман» Светлане Немоляевой стало плохо еще за неделю до госпитализации. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По данным издания, актрису забрали в больницу из театра Маяковского — там она должна была играть в спектакле «Бешеные деньги», однако почувствовала боль в груди и обратилась за помощью к врачам. Постановку перенесли.

Отмечается, что недомогания у Немоляевой начались еще 10 мая. Тогда она вызвала скорую помощь на дом, однако отказалась от госпитализации. Известно, что звезде советского кино диагностировали ковид.

19 мая сообщалось, что актрисе вызвали скорую помощь и экстренно госпитализировали. Отмечалось, что в медицинском учреждении она проведет несколько дней.

Позже появилась информация, что звезда советского кино находится в тяжелом состоянии. Сын актрисы, в свою очередь, опроверг информацию о госпитализации матери.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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