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11:21, 20 мая 2024Культура

Сын Немоляевой отреагировал на сообщение о ее госпитализации

Сын Светланы Немоляевой опроверг сообщение о госпитализации актрисы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Сын 87-летней народной артистки РСФСР и звезды фильма «Служебный роман» Светланы Немоляевой Александр Лазарев отреагировал на сообщение об экстренной госпитализации своей матери. Об этом он сообщил в разговоре с «Пятым каналом».

Собеседник издания опроверг информацию о том, что актриса находится в больнице. «Это неправда, слухи все», — отметил Лазарев. Он также подчеркнул, что с Немоляевой все в порядке.

В воскресенье, 19 мая, сообщалось, что состояние Немоляевой ухудшилось, актрисе вызвали скорую помощь и экстренно госпитализировали. Отмечалось, что в медицинском учреждении она проведет несколько дней.

Позже появилась информация, что звезда советского кино находится в тяжелом состоянии.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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