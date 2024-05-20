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13:17, 20 мая 2024Культура

Звезда «Служебного романа» вышла на связь из больницы

Госпитализированная актриса Немоляева вышла на связь из больнциы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

87-летняя народная артистка РСФСР и звезда фильма «Служебный роман» Светлана Немоляева вышла на связь из больницы. Ее слова приводит «360».

Актриса подтвердила, что ей диагностировали ковид. «Я лежу в больнице, тут есть и другие пациенты с таким диагнозом. Но уже не так страшно, как было раньше. Намного легче лечится теперь, меньше времени», — подчеркнула Немоляева.

Звезда советского кино сообщила, что ближайшие концерты с ее участием отменены. Она добавила, что расстроена приостановкой сценической деятельности.

19 мая сообщалось, что актрисе вызвали скорую помощь и экстренно госпитализировали. Отмечалось, что в медицинском учреждении она проведет несколько дней.

Недомогания у Немоляевой начались еще 10 мая. Тогда она вызвала скорую помощь на дом, однако отказалась от госпитализации.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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