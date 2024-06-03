Подмосковного воспитателя задержали за растление детей

В Подмосковье задержали воспитателя пансионата за растление детей

В Подмосковье задержали 52-летнего воспитателя детского пансиона за растление детей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его данным, потерпевшими стали не менее двух несовершеннолетних. Против мужчины возбудили дело по статье 135 («Развратные действия») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Решается вопрос об аресте мужчины.

Другие подробности дела пока не известны.

Ранее стало известно, что в Удмуртии суд приговорил к 14 годам лишения свободы местного жителя, домогавшегося 10-летней и 11-летней девочек.