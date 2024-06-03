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13:33, 3 июня 2024Мир

Посол рассказал об огромном интересе к России в Германии

Посол ФРГ Ламбсдорф: интерес к России в Германии по-прежнему огромен

Фото: Ulf Mauder / dpa / Globallookpress.com

Интерес к России в Германии среди политиков, депутатов, экспертов и журналистов по-прежнему огромен. Об этом рассказал немецкий посол в России Александер Ламбсдорф после возвращения из ФРГ по итогам консультаций, сообщает ТАСС.

«Интерес к России по-прежнему огромен. И у СМИ, и у депутатов было так много вопросов, что я был занят буквально 24 часа в сутки», — отметил дипломат.

Он также заявил, что в Германии встречался с главой немецкого МИД Анналеной Бербок, статс-секретарем внешнеполитического ведомства и депутатами бундестага.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц разрешил Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать переданное Киеву немецкое оружие для ударов по территории России. Он официально снял запрет на применение немецкого оружия из-за успехов российских войск на Харьковском направлении.

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      Семен Александров
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