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15:29, 3 июня 2024Бывший СССР

Премьер Белоруссии рассказал о предстоящем визите Токаева

Премьер Белоруссии Головченко: ожидаем Токаева с официальным визитом

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Белоруссии ожидают президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом в конце 2024 года. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко, сообщает ТАСС.

Головченко выступил с заявлением в ходе встречи с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым. Он отметил, что визит Токаева в страну станет возможностью вывести сотрудничество на новый уровень.

«Мы считаем, что для этого есть все предпосылки, в первую очередь в экономике», — подчеркнул белорусский премьер. Он добавил, что визит казахстанского лидера в республику может состояться в октябре-ноябре 2024 года.

Ранее Министерство обороны Белоруссии рассказало о возможности обучения военных в Казахстане. Минск и Астана рассмотрят возможность обучения белорусских военных в Национальном университете обороны Казахстана.

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      Юрий Леонов
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