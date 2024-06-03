Премьер Белоруссии рассказал о предстоящем визите Токаева

Премьер Белоруссии Головченко: ожидаем Токаева с официальным визитом

В Белоруссии ожидают президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом в конце 2024 года. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко, сообщает ТАСС.

Головченко выступил с заявлением в ходе встречи с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым. Он отметил, что визит Токаева в страну станет возможностью вывести сотрудничество на новый уровень.

«Мы считаем, что для этого есть все предпосылки, в первую очередь в экономике», — подчеркнул белорусский премьер. Он добавил, что визит казахстанского лидера в республику может состояться в октябре-ноябре 2024 года.

Ранее Министерство обороны Белоруссии рассказало о возможности обучения военных в Казахстане. Минск и Астана рассмотрят возможность обучения белорусских военных в Национальном университете обороны Казахстана.