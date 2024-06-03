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11:34, 3 июня 2024Бывший СССР

Премьер Грузии прокомментировал вступление в силу закона об иноагентах

Премьер Грузии: от принятия закона об иноагентах проиграли лишь недоброжелатели

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что от принятия закона об иноагентах могли проиграть лишь недоброжелатели. Его слова приводит Imedi.

«Принятие закона о прозрачности не следует рассматривать как победу правительства как такового и не следует рассматривать как провал противников закона, более того, мы не можем рассматривать принятие закона как поражение наших международных партнеров», — прокомментировал Кобахидзе.

По его словам, от вступления закона в силу проиграть могли только недоброжелатели Грузии, а за два месяца о законе появилось множество дезинформации.

Закон о прозрачности, подписанный в понедельник, 3 июня, спикером парламента Шалвой Папуашвили, вступил в силу, преодолев наложенное вето президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Папуашвили говорил, что закон направлен на укрепление политического, экономического и социального состояния страны к внешнему вмешательству.

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      Валентин Карант
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