Премьер Грузии прокомментировал вступление в силу закона об иноагентах

Премьер Грузии: от принятия закона об иноагентах проиграли лишь недоброжелатели

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что от принятия закона об иноагентах могли проиграть лишь недоброжелатели. Его слова приводит Imedi.

«Принятие закона о прозрачности не следует рассматривать как победу правительства как такового и не следует рассматривать как провал противников закона, более того, мы не можем рассматривать принятие закона как поражение наших международных партнеров», — прокомментировал Кобахидзе.

По его словам, от вступления закона в силу проиграть могли только недоброжелатели Грузии, а за два месяца о законе появилось множество дезинформации.

Закон о прозрачности, подписанный в понедельник, 3 июня, спикером парламента Шалвой Папуашвили, вступил в силу, преодолев наложенное вето президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Папуашвили говорил, что закон направлен на укрепление политического, экономического и социального состояния страны к внешнему вмешательству.