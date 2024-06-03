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05:55, 4 июня 2024Бывший СССР

Ракетные комплексы Черноморского флота нанесли удар по объектам на Украине

МО: ракетные комплексы Черноморского флота нанесли удар по объектам на Украине
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Ракетные комплексы Черноморского флота нанесли удар по объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Удары наносились береговыми ракетными комплексами «Бастион». «Личный состав дивизиона после получения данных с координатами целей выдвинулся в позиционный район, развернул пусковые установки береговых ракетных комплексов „Бастион“ и выполнил пуски крылатых ракет», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что «результаты объективного контроля подтвердили точное поражение назначенных целей».

Ранее сообщалось, что береговой ракетный комплекс «Бастион» со сверхзвуковой ракетой «Оникс» в ходе специальной военной операции показал высокую эффективность против наземных целей.

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      Марина Совина
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