Ракетные комплексы Черноморского флота нанесли удар по объектам на Украине

МО: ракетные комплексы Черноморского флота нанесли удар по объектам на Украине

Ракетные комплексы Черноморского флота нанесли удар по объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Удары наносились береговыми ракетными комплексами «Бастион». «Личный состав дивизиона после получения данных с координатами целей выдвинулся в позиционный район, развернул пусковые установки береговых ракетных комплексов „Бастион“ и выполнил пуски крылатых ракет», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что «результаты объективного контроля подтвердили точное поражение назначенных целей».

Ранее сообщалось, что береговой ракетный комплекс «Бастион» со сверхзвуковой ракетой «Оникс» в ходе специальной военной операции показал высокую эффективность против наземных целей.