РАН извинилась за недопуск ученой на собрание академии

Президент РАН извинился за недопуск ученой Пичхадзе на общее собрание академии

Академия наук никогда не готовила черных списков, которые ограничивают допуск на общее собрание РАН. Об этом заявил РБК президент Российской академии наук Геннадий Красников.

Красников уточнил, что не допущенной на общее собрание 28 мая члену-корреспонденту РАН Анне Пичхадзе принесли извинения.

О недопуске на общее собрание Российской академии наук нескольких членов академии сообщило издание T-Invariant (внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов). Среди них была член-корреспондент РАН, лингвист Анна Пичхадзе. Она рассказала изданию, что ее не пропустил сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО), сказавший, что она в черном списке.

Ранее стало известно, что научная журналистка и писательница Ася Казанцева покинула Россию и уехала в Тбилиси.