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18:07, 3 июня 2024Путешествия

Раскрыто самое дешевое направление для пляжного отдыха за рубежом

АТОР: самым дешевым пляжным направлением для отдыха за рубежом стала Абхазия

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Самым дешевым направлением для отдыха за рубежом в летнем сезоне 2024 года стала Абхазия. Такие данные раскрывает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным экспертов, пляжный отдых в Абхазии стоит 55-61 тысяча рублей с перелетом на одного человека. На втором месте по дешевизне среди самых популярных стран — Египет. Там можно провести отпуск за 81-94 тысячи рублей, а в ОАЭ цены варьируется в диапазоне 90-113 тысяч рублей.

Кроме того, в Таиланде средний чек туров на лето составляет 93-107 тысяч рублей, а в Турции — 105-128 тысяч рублей.

Ранее туроператоры раскрыли российским путешественникам стоимость путевок в Грузию в пляжный сезон. Так, цена туров с размещением в отелях Грузии летом начинается от 41 тысячи рублей за 7 дней.

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      Марк Успенский
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