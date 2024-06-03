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10:29, 3 июня 2024Экономика

Россия резко нарастила ввоз одного вида рыбы из Вьетнама

Таможня Вьетнама: объемы экспорта тунца в Россию выросли почти вдвое за три года

Фото: PxHere

За последние три года суммарные объемы экспорта тунца из Вьетнама в Россию выросли почти вдвое — с 14 миллионов долларов в 2021-м до примерно 29 миллионов в 2023-м. О резком наращивании поставок этого вида рыбы сообщает новостной портал вьетнамской Компартии со ссылкой на управление таможни республики.

В начале 2024 года тенденция наращивания экспорта вьетнамского тунца в Россию сохранилась. Так, в январе-марте доходы от поставок этого вида морепродуктов увеличились на 65 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 10 миллионов долларов.

По данным Ассоциации производителей и экспортеров продукции морского промысла республики (VASEP), в настоящее время Россия является четвертым по величине рынком сбыта вьетнамского тунца. Основным экспортным товаром считается замороженное мясо (корейка тунца) — на его долю приходится 75 процентов поставок.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил о заметном наращивании объемов ввоза рыбы и морепродуктов в Россию. По итогам 2023 года показатель вырос на 18 процентов в сравнении с уровнем 2022-го и достиг отметки в 656 тысяч тонн. В денежном выражении объемы импорта увеличились на 6 процентов. Главными поставщиками на российский рынок стали Белоруссия, Фарерские острова, Чили, Китай, Вьетнам, Эквадор, Индия и Перу.

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      Анатолий Акулов
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