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08:44, 3 июня 2024Силовые структуры

Россиянин под наркотиками отобрал у полицейского табельный пистолет и ранил его

В Черногорске мужчина под наркотиками выстрелил в участкового из его пистолета

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Черногорске Республики Хакасия 41-летний местный житель выстрелил в участкового. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

По данным следствия, утром 2 июня в дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее сосед нарушает общественный порядок. Злоупотребляющий наркотическими веществами мужчина бегал по улице без одежды, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах. На место прибыли двое участковых, которые попытались усмирить дебошира, однако он решил сбежать и стал оказывать активное сопротивление. Во время потасовки мужчина выхватил из кабуры 24-летнего полицейского табельный пистолет и выстрелил ему в живот. В тяжелом состоянии силовик был госпитализирован.

Стрелявшего задержали и на автомобиле скорой помощи отправили в психбольницу, но по дороге от передозировки наркотиков мужчине стало плохо. Несмотря на усилия медики не смогли его спасти.

Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Центральный аппарат СК затребовал доклад об обстоятельствах произошедшего.

31 мая сообщалось, что в Краснодаре следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пермского края, который выстрелил в полицейского во время проверки документов.

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      Любовь Ширижик
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