Россиянин пришел мириться с сожительницей и поджег ее дом

В Пермском крае женщина выгнала сожителя, а тот поджег ее дом

Житель Куединского округа Пермского края пришел мириться с сожительницей, которая накануне выгнала его из дома, и затем поджег ее жилище. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главка МВД России по региону.

По данным ведомства, о возгорании одного из домов в деревне Кипчак сообщила соседка. Прибывшие на место пожарные потушили огонь, а сотрудники правоохранительных органов установили, что жилище было подожжено умышлено. Вскоре был задержан подозреваемый — им оказался 49-летний сожитель владелицы дома.

Во время разговора с силовиками мужчина признался, что между ним и сожительницей произошел конфликт, и женщина выгнала его из дома. Спустя несколько дней задержанный пришел просить прощения, однако хозяйка не пустила его и заявила, что озвучит свое решение о примирении утром. Разозлившись, злоумышленник прошел во двор дома, взял бутылку бензина из пристроя и облил им землю около газового ящика. Когда огонь вспыхнул, мужчина ушел спать к сестре. Никто их людей не пострадал.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Он признался в содеянном и раскаялся, суд поместил его под стражу.

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