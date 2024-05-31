Россиянин поджег сотовую вышку за 30 тысяч рублей и попался

В Раменском задержали пьяного уроженца ЛНР за поджог сотовой вышки

Росгвардейцы задержали уроженца Луганской народной республики (ЛНР), который подозревается в поджоге сотовой вышки в Московской области. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, все произошло вечером 29 мая. В региональное управление вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о небольшом взрыве в деревне Меньшово, куда сразу же был направлен наряд сотрудников. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что взрыв произошел в металлическом шкафу с микросхемами и проводами, расположенном на сотовой вышке.

Немного позже в подмосковном Раменском был задержан подозреваемый в преступлении. Им оказался неработающий россиянин и уроженец ЛНР Станислав Кравченко. В момент поимки он был пьян.

Во время разговора с силовиками задержанный признался, что совершил поджог шкафа, используя жидкость для розжига. Все происходящее он снимал на камеру смартфона, чтобы получить 30 тысяч рублей, которые ему пообещал неизвестный в качестве вознаграждения. Получив деньги, злоумышленник купил бутылку водки и напился.

Ранее на Кубани по подозрению в совершении поджога на железной дороге задержали слесаря. В правоохранительных органах не исключают, что подозреваемого «вели» кураторы с Украины.