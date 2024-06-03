Россиянин в День защиты детей избил ребенка и объяснил это страхом за него

Житель Татарстана избил трехлетнего сына, наехавшего на него на самокате

В Татарстане в День защиты детей житель Набережных Челнов избил трехлетнего сына, случайно наехавшего на него на самокате. Произошедшее попало на видео, которое публикует Shot в Telegram.

На кадрах видно, как мужчина одним ударом в область головы нокаутирует ребенка, и тот падает на асфальт вместе с самокатом. После этого отец что-то говорит пытающемуся встать сыну, не помогая ему.

Как пишет канал, личность россиянина уже установлена. Свой поступок он объяснил тем, что якобы испугался за сына.

В свою очередь, Следственный комитет России сообщил, что по факту избиения мальчика возбуждено уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил докладывать ему о ходе расследования.

Ранее в подмосковном Красногорске местный житель жестоко избил своего четырехмесячного сына. Как стало известно, мужчина несколько раз ударил мальчика по голове. Когда ребенку стало плохо, родители обратились к медикам. Врачи диагностировали у младенца сотрясение мозга и ушибы.