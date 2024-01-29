Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:28, 29 января 2024Россия

Житель Подмосковья жестоко избил своего четырехмесячного сына

В подмосковном Красногорске отец избил своего четырехмесячного сына

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В подмосковном Красногорске 27-летний отец жестоко избил своего четырехмесячного сына. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации издания, 27 января житель Подмосковья несколько раз ударил мальчика по голове. В результате ребенку стало плохо, и его родители обратились к медикам. Врачи диагностировали у младенца сотрясение мозга и ушибы, его госпитализировали. Полиция проводит проверку.

Ранее в Кемеровской области 22-летнюю жительницу Таштагола обвинили в жестоком обращении с полуторогодовалой дочерью. Как выяснил Следственный комитет, женщина в течение трех месяцев избивала девочку электрошнуром и другими предметами, а также запирала дочь в сундуке на несколько десятков минут.

Похожий случай произошел в Нижегородской области. Там под суд попала местная жительница, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взяла свою трехмесячную дочь за ноги и силой бросила головой об пол, после чего нанесла не менее одного удара ногой.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Фигуристку Валиеву дисквалифицировали за допинг. Сборную России могут лишить золота группового турнира Олимпиады-2022

      Глава приграничного региона России показал разрушения после обстрела ВСУ

      В России хирург забыл салфетку в теле пациентки и остался безнаказанным

      Стало известно о ремонте поврежденного Украиной российского десантного корабля

      Премьер Израиля обвинил сотрудников ООН в пособничестве ХАМАС

      7-летние дети показали свой уход за лицом и встревожили старшее поколение

      У Малого театра появился главный режиссер

      На Украине решили сделать курсы украинского языка для военных

      Из российской библиотеки после жалобы пенсионера «уволили» кота Маркиза

      Тарасова отреагировала на решение CAS по делу Валиевой фразой «я их ненавижу»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше