Житель Подмосковья жестоко избил своего четырехмесячного сына

В подмосковном Красногорске отец избил своего четырехмесячного сына

В подмосковном Красногорске 27-летний отец жестоко избил своего четырехмесячного сына. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации издания, 27 января житель Подмосковья несколько раз ударил мальчика по голове. В результате ребенку стало плохо, и его родители обратились к медикам. Врачи диагностировали у младенца сотрясение мозга и ушибы, его госпитализировали. Полиция проводит проверку.

Ранее в Кемеровской области 22-летнюю жительницу Таштагола обвинили в жестоком обращении с полуторогодовалой дочерью. Как выяснил Следственный комитет, женщина в течение трех месяцев избивала девочку электрошнуром и другими предметами, а также запирала дочь в сундуке на несколько десятков минут.

Похожий случай произошел в Нижегородской области. Там под суд попала местная жительница, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взяла свою трехмесячную дочь за ноги и силой бросила головой об пол, после чего нанесла не менее одного удара ногой.