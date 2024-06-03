Российская стюардесса украла с работы спасательные жилеты и попалась

«Авиаторщина»: российская стюардесса украла спасательные жилеты из самолетов

Стюардесса российской авиакомпании попалась на краже спасательных жилетов из самолетов. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Воровку уличил мужчина, у которого 51-летняя россиянка снимала дом в Домодедове. Когда женщина съехала, она оставила после себя много вещей. Среди них арендодатель обнаружил предметы с символикой перевозчика, которые она украла с работы, в том числе спасательные жилеты.

Владелец дома попросил стюардессу забрать вещи, но та отказалась, тогда мужчина обратился в авиакомпанию. Уточняется, что сейчас в деле разбирается полиция.

Ранее пассажирка украла пять спасательных жилетов на рейсе из Хабаровска в Благовещенск. Ущерб авиакомпании составил 43 тысячи рублей, а на россиянку завели уголовное дело.