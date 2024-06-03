Российские миллиардеры разбогатели еще сильнее

Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $17,8 миллиарда

Российские миллиардеры с начала года разбогатели еще сильнее. Совокупное состояние бизнесменов выросло на 17,76 миллиарда долларов, сообщают аналитики РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

На данный момент в него входят 26 россиян, их общие активы оцениваются в 351,67 миллиарда долларов. BBI рассчитывается на основании стоимости акций компаний, в которых предприниматели имеют долю. Заметнее всего в 2024 году увеличились активы бывшего бенефициара компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко — на 6,28 миллиарда долларов, до 25,1 миллиарда. В списке богатейших россиян он занимает шестую строчку.

На первом месте остается один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин (31 миллиард долларов, минус 54,4 миллиона с начала года), в пятерку также вошли совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (плюс 2,78 миллиарда долларов, до 27,4 миллиарда), бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин (плюс 1,84 миллиарда, до 25,8 миллиарда долларов), бенефициар компании «Северсталь» Алексей Мордашов (плюс 4,83 миллиарда долларов, до 25,7 миллиарда) и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (минус 2,19 миллиарда долларов, до 25,3 миллиарда).

Ранее семьи миллиардеров в США и Юго-Восточной Азии рассказали о самых значимых рисках для бизнеса на ближайшие пять лет. Наибольшую угрозу они ощущают от планов правительств повысить налоги. Также в их списке оказались такие пункты как «крупный геополитический конфликт» и «кризис финансового рынка».