Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:38, 23 мая 2024Экономика

Богатейшие кланы мира назвали самую большую угрозу

Богатейшие кланы мира сочли повышение налогов наибольшей угрозой ближайших лет

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Семьи миллиардеров в США и Юго-Восточной Азии рассказали о самых значимых рисках для бизнеса на ближайшие пять лет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на опрос компании UBS Group AG.

Богатейшие кланы мира указали, что наибольшую угрозу они ощущают от планов правительств повысить налоги. Также в их списке оказались такие пункты как «крупный геополитический конфликт» и «кризис финансового рынка». При этом конфликты уровня.

5 апреля американский миллиардер Илон Маск заявил об угрозе мировой войны из-за политики президента США Джо Байдена. Он согласился с мнением, что глава Белого дома «спровоцирует третью мировую войну из-за своей крайней и полной глупости», указав на непоследовательность его позиции по конфликту на Украине и в секторе Газа.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Отложено на "потом"». Зеленский урезал свою «формулу мира» с десяти до трех пунктов. Что заставило его пойти на это?

      Власти Грузии обеспокоились украинизацией страны

      Выросшая в религиозной семье порноактриса рассказала о строгом воспитании

      43-летняя актриса снялась в бикини после похудения

      В США раскрыли план элит по конфликту на Украине

      Врачи раскрыли особенность нового штамма COVID-19

      Дело о крупнейших в истории России взятках дошло до суда

      Богатейшие кланы мира назвали самую большую угрозу

      Россиянкам захотели платить 200 тысяч рублей за рождение детей до 25 лет

      В России отреагировали на призывы в США разрешить Украине атаки по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше