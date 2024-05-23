Богатейшие кланы мира назвали самую большую угрозу

Богатейшие кланы мира сочли повышение налогов наибольшей угрозой ближайших лет

Семьи миллиардеров в США и Юго-Восточной Азии рассказали о самых значимых рисках для бизнеса на ближайшие пять лет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на опрос компании UBS Group AG.

Богатейшие кланы мира указали, что наибольшую угрозу они ощущают от планов правительств повысить налоги. Также в их списке оказались такие пункты как «крупный геополитический конфликт» и «кризис финансового рынка». При этом конфликты уровня.

5 апреля американский миллиардер Илон Маск заявил об угрозе мировой войны из-за политики президента США Джо Байдена. Он согласился с мнением, что глава Белого дома «спровоцирует третью мировую войну из-за своей крайней и полной глупости», указав на непоследовательность его позиции по конфликту на Украине и в секторе Газа.