Российские пилоты заметили белый шар в небе над Москвой

Aviaincident: пилоты Utair рейса Тюмень — Москва заметили белый шар в небе

Пилоты российской авиакомпании Utair заметили белый шар в небе над Москвой. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла 1 июня на рейсе Boeing 737-800 из Тюмени. По данным источника, экипаж воздушного судна доложил о шаре белого цвета с подвесом в 52 километрах к северо-западу от столицы.

Уточняется, что на тот момент полет проходил на высоте 5,2 тысячи метров.

В апреле пилоты другой российской авиакомпании увидели серебристый шар в районе Шереметьево. Тогда воздушное судно летело на высоте около 800 метров, а объект находился выше. При этом органы ПВО шар не наблюдали.