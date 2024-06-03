Российские военные под Харьковом захватили французского наемника

Российские военные взяли в плен французского наемника под Харьковом

Российские военные, участвующие в специальной военной операции (СВО), под Харьковом взяли в плен наемника, воюющего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают «Известия».

Боец был схвачен во время боя в районе села Липцы. На видео слышно, как он на французском языке просит не стрелять.

Источник издания подтвердил факт пленения иностранца с французским патчем на униформе.

24 мая стало известно, что французский офицер, который воевал на стороне Украины, попал в плен к российским военным под Донецком. На тот момент он находился в очень тяжелом состоянии из-за ранений. Позднее выяснилось, что изначально он получил ранение в ногу, но бойцы ВСУ пытались его добить выстрелом в сердце.