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23:33, 3 июня 2024Бывший СССР

Российские военные под Харьковом захватили французского наемника

Российские военные взяли в плен французского наемника под Харьковом
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские военные, участвующие в специальной военной операции (СВО), под Харьковом взяли в плен наемника, воюющего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают «Известия».

Боец был схвачен во время боя в районе села Липцы. На видео слышно, как он на французском языке просит не стрелять.

Источник издания подтвердил факт пленения иностранца с французским патчем на униформе.

24 мая стало известно, что французский офицер, который воевал на стороне Украины, попал в плен к российским военным под Донецком. На тот момент он находился в очень тяжелом состоянии из-за ранений. Позднее выяснилось, что изначально он получил ранение в ногу, но бойцы ВСУ пытались его добить выстрелом в сердце.

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      Марина Совина
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