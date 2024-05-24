Военкоры сообщили о попытке ВСУ добить пленного французского офицера

Офицер французского легиона попал в плен к ВС РФ, ВСУ пытались добить его

Украинские военные пытались добить раненого офицера французского легиона, попавшего в российский плен в районе Клещеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Сводки и Аналитика СВО».

«По характеру ранений понятно, что его пытались добить, раненного в ногу, выстрелом в сердце. Но ему повезло», — говорится в сообщении.

При этом пока остается непонятным, является ли пленный обычным наемником или офицером Французского Иностранного легиона, входящего в состав Вооруженных сил Франции.

По данным Telegram-канала «Военное дело», пленный находится в очень тяжелом состоянии из-за ранений, за его жизнь борются врачи.

«Если выживет, то станет ценным источником информации», — отмечается в сообщении.

5 мая бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен предположил, что Франция могла отправить своих военных на Украину для поддержки 54-й отдельной механизированной бригады в Славянске. Солдат набрали из 3-го французского пехотного полка — одного из основных подразделений Иностранного легиона.

Он также утверждает, что первая группа отправленных на Украину французских военных составляет около 100 человек. Всего в зону конфликта могут прибыть примерно 1,5 тысячи бойцов.