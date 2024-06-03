Российский военный 10 месяцев не возвращался на службу и получил 5,5 года

В Абакане военного осудили на 5,5 года за оставление службы на 10 месяцев

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы Романа Леонтьева за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, военный захотел отдохнуть от исполнения обязанностей и 29 мая 2023 года не вернулся на службу. Он уехал в Хакасию. 6 марта 2024 года Леонтьев добровольно прибыл в комендатуру.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Ранее стало известно, что Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы Владимира Швидко за уклонение от службы.

