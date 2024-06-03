Российский военный больше года уклонялся от службы и получил шесть лет колонии

В Новосибирске военного осудили на шесть лет за уклонение от службы

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы Владимира Швидко за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным суда, 16 декабря 2022 года военный не прибыл на службу. 18 декабря 2023 года Швидко все же пришел в военкомат по требованию сотрудника комендатуры. Но 9 января 2024 года осужденный снова не вернулся на службу из увольнения. Его задержали полицейские 11 марта.

Швидко будет отбывать наказание в российской колонии общего режима. Пока приговор не вступил в законную силу.

Ранее Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего Соелу Цыденова за уклонение от службы.