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22:08, 3 июня 2024Мир

США уточнили разрешение Киеву наносить удары по территории России

Белый дом: США дали добро Киеву на «точечное» применение оружия по России

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Соединенные Штаты Америки разрешили Киеву точечное и ограниченное использование поставляемого оружия по территории России для срыва атак на Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Если они знают, что прямо через границу стоит российское подразделение, со стороны которого вот-вот последует атака, то здравый смысл требует позволить им использовать полученное от США оружие для самозащиты. Это точечное и ограниченное в масштабах (применение оружия — прим. «Ленты.ру»)», — уточнил он. Представитель Белого дома добавил, что речь идет о прилегающих к Харьковской области районах.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат», замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России Апты Алаудинов заявил, что Запад хочет добиться возникновения беспорядков в России с помощью ударов украинских войск вглубь страны.

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      Маргарита Пименова
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