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21:48, 3 июня 2024Россия

В России назвали цель атак ВСУ вглубь российской территории

Алаудинов: Запад намерен спровоцировать ударами ВСУ вглубь России беспорядки
СюжетРакетные удары по Украине:
Апты Алаудинов

Апты Алаудинов. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Запад хочет добиться возникновения беспорядков в России с помощью ударов украинских войск вглубь страны. Такое мнение высказал командир отряда спецназа «Ахмат», замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России Апты Алаудинов, передает РИА Новости.

По его словам, западные страны уже понимают, что потерпели поражение в конфликте на Украине, поэтому они пытаются нанести максимальный удар по мирному населению, чтобы заставить его взбунтоваться. Однако, считает Алаудинов, они не смогут добиться поставленной цели. Он отметил, что Запад не понимает «духовную составляющую» России и ее граждан.

Ранее более десяти западных стран разрешили украинским войскам наносить удары своим оружием по территории РФ. В их числе Дания, Великобритания, Польша, Швеция, Нидерланды, Латвия, Финляндия, Франция, Чехия, Эстония, Литва, Канада и Германия.

Кроме того, США позволили Украине атаки по России при условии, что американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области.

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      Марина Совина
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