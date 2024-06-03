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10:22, 3 июня 2024Силовые структуры

Стали известны подробности нападения юноши с мачете на двух жителей Балашихи

В Балашихе выпускник с мачете напал на бывшую девушку и отрубил пальцы ее парню

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Стали известны подробности о нападении несовершеннолетнего с мачете на 18-летнюю девушку и 25-летнего мужчину в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, нападавший — 17-летний выпускник школы. Он подкараулил свою бывшую девушку в подъезде дома. Она зашла туда с новым возлюбленным. Тогда юноша разозлился и начал размахивать мачете. У потерпевшей порезано плечо, а у ее кавалера — руки, ноги и голова. Кроме того, подросток отрубил сопернику два пальца на правой руке.

Отмечается, что нападавший сам вызвал полицию и скорую помощь. Он добровольно сдался и признался, что сильно ревновал бывшую подругу и решил отомстить ей. Сейчас пострадавший находится в больнице. У него ампутированы пальцы, сломана нога и диагностированы резаные раны головы.

Возбуждено дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух человек») УК РФ.

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      Екатерина Кашурникова
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