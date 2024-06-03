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00:24, 3 июня 2024Силовые структуры

В российском городе задержали подозреваемого в покушении на двойное убийство

СК: в Балашихе задержали подозреваемого в покушении на двойное убийство мужчину

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Задержан мужчина, подозреваемый в покушении на двойное убийство в подмосковной Балашихе. Об этом сообщило ГСУ СК России по Московской области в своем Telegram-канале.

По данным следствия, в воскресенье, 2 июня, около 17:00 по московскому времени, несовершеннолетний в подъезде дома в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе нанес 18-летней девушке и 25-летнему мужчине резаные раны ножом мачете. Конфликт произошел на почве ревности.

Покушение на убийство двух человек регулируется частью 3 статьи 30 пункта «а» («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее в Балашихе трех несовершеннолетних 2009, 2006 и 2007 годов рождения и 20-летнего молодого человека обвинили в убийстве местной жительницы.

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      Юлия Мискевич
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