Стали известны подробности расправы над российским полицейским

МВД: в Забайкалье мужчина топором зарубил полицейского

Стали известны подробности расправы над полицейским в Забайкальском крае. Об этом «Ленте.ру» рассказали в МВД.

По данным ведомства, 2 июня участковый получил сообщение о семейном скандале в селе Смоленка. Он приехал туда, но житель частного дома зарубил его топором. Сотрудника полиции без признаков жизни нашли в городе Хилке, который находится в 300 километрах от села.

Подозреваемый в расправе житель Хилок 1986 года рождения задержан. В его квартире проходит обыск. Расследование ведется по статье 317 Уголовного кодекса РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).