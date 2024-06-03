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11:28, 3 июня 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с участковым

В Забайкалье мужчина убил участкового

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело после обнаружения тела полицейского с рублеными ранами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Расследование ведется по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). 37-летний участковый уполномоченный отдела полиции выехал на вызов в село Смоленка, где разгорелся семейный скандал. Позже его без признаков жизни нашли в городе Хилке, который находится в 300 километрах от села.

По подозрению в совершении расправы росгвардейцами задержан житель Хилок 1986 года рождения. Следователи его допрашивают. В квартире задержанного проходит обыск.

3 июня сообщалось, что в Черногорске Республики Хакасия 41-летний местный житель выстрелил в участкового. Злоупотребляющий наркотическими веществами мужчина бегал по улице без одежды, когда двое участковых попытались его усмирить.

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      Любовь Ширижик
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