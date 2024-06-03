ЦБ оценил рост просрочки по ипотеке в России

ЦБ: рост просрочки по ипотеке в России достиг рекордных темпов

В апреле 2024 года просрочка по рублевым ипотечным кредитам в России росла рекордными за последние несколько лет темпами — на 13,45 процента в годовом выражении. Такие данные приводит Центробанк России (ЦБ), передает РИА Новости.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отметил, что показатель стал максимальным с 1 января 2019 года. Эксперты объясняют такую динамику ускорением роста ипотечного портфеля в конце 2023 года. «Причем темп роста кредитного портфеля (годовой рост 26,14 процента) почти в два раза превышает рост просроченной задолженности», — уточнил специалист.

Аналитик ожидает, что в ближайшие месяцы темп роста ипотечного портфеля будет замедляться на фоне завершения льготной ипотеки 1 июля. Тем не менее темп просроченной задолженности продолжит увеличиваться, спрогнозировал Осадчий.

Ранее Верховный суд России запретил изымать ипотечное жилье у должников, которые просрочили платеж. Новое правило действует, если просрочка незначительная. Чтобы считаться таковой, она должна составлять не более пяти процентов от стоимости заложенного имущества, а ее период не должен превышать трех месяцев.