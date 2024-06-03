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20:38, 31 мая 2024Из жизни

Учительница сняла интимные видео в школе в качестве мести бывшему бойфренду

Кадр: libsoftiktok / x.com

В американском штате Техас учительница сняла в школе интимные видео. Об этом сообщает New York Post.

Начальство школы вспомнило об уволившейся в феврале учительнице музыки, когда наткнулось в интернете на два непристойных видео с ее участием. Одно из них было снято в классе, другое — в школьном туалете. И в том, и в другом случае женщина оголяет грудь и ягодицы и трясет ими на камеру. На втором видео на шее бывшей учительницы висит ее рабочий бейдж.

В интервью KHOU 11 женщина согласилась, что совершила неправильный поступок. Она объяснила, что снимала эти видео в качестве мести бывшему бойфренду. Для этого ей пришлось сходить в школу в воскресенье, когда там никого не было.

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Бывшая учительница отметила, что никогда не стала бы публиковать подобный контент в интернете сама. Она предполагает, что это сделал бывший бойфренд, и уже пожаловалась на него в полицию.

Ранее сообщалось, что в США учителя отстранили от работы за видео, на котором школьницы расплетали ему косички. Он опубликовал соответствующие кадры в TikTok и столкнулся с негативной реакцией пользователей.

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      Алиса Дмитриева
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