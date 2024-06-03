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05:49, 4 июня 2024Мир

В ЕС заподозрили Израиль в попытках запугать МУС

В парламенте Нидерландов заподозрили Израиль в попытках запугать МУС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Кати Пири

Кати Пири. Фото: euranet_plus / Wikimedia

Член парламента Нидерландов Кати Пири обратилась к правительству страны с вопросом о действиях Израиля в отношении представителей Международного уголовного суда (МУС). В своем обращении к кабмину, текст которого изучила «Лента.ру», депутат заподозрила Израиль в попытках запугать МУС.

Свой парламентский запрос депутат адресовала главам министерства иностранных дел, министерства внутренних дел и министерства безопасности и юстиции Нидерландов Ханке Брюинс Слот, Хуго де Йонге и Дилану Ешильгезу-Зегериусу. Пири ссылается на публикацию британской газеты The Guardian от 28 мая 2024 года «Шпионаж, хакерство и запугивание: разоблачена девятилетняя "война" Израиля с МУС».

«Инициировали ли Нидерланды когда-либо расследование (предполагаемой) деятельности по шпионажу и запугиванию против МУС? (...) Разделяете ли вы мнение о том, что практика, описанная в The Guardian, неприемлема и представляет собой серьезное нарушение статьи 70 Римского статута, в соответствии с которой должна быть гарантирована независимость суда?» — спрашивает автор обращения.

20 мая стало известно, что прокурор МУС запросил выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал это решение «крахом для мировой судебной системы».

Среди военных преступлений, в которых подозревают Нетаньяху и Галанта, значится использование голода среди гражданского населения как метода ведения войны. Этот и другие акты насилия, по оценке МУС, Израиль использовал в качестве средства для ликвидации ХАМАС, возращения заложников и коллективного наказания населения Газы, которое Иерусалим якобы воспринимает как угрозу.

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      Кирилл Садовский
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