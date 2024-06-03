В Киев прибыл первый инструктор по управлению западным истребителем F-16

Defence Point: в Киев прибыл первый греческий инструктор по управлению F-16

Первый греческий инструктор прибыл в Киев для обучения украинских военных управлению и оперативному использованию многоцелевых истребителей F-16. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Defence Point.

«В Киеве сейчас находится офицер ВВС Греции, выступающий в качестве инструктора для украинцев по оперативному использованию истребителей F-16, предоставленных различными странами-членами НАТО. Присутствие греческого пилота в украинской столице, очевидно, является частью [западной] инициативы "Коалиции по обучению F-16"», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Бельгия намерена передать Украине 30 истребителей F-16 в соответствии с соглашением, подписанным во время встречи в Брюсселе между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Бельгии Александром Де Кро. Поставка истребителей пройдет в рамках подписанного соглашения о безопасности, включающего также 977 миллионов евро военной помощи Украине в этом году.