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12:43, 3 июня 2024Россия

В Кремле рассказали о подготовке Путина к выступлению на ПМЭФ

Песков заявил, что Путин примет участие в дискуссии на ПМЭФ

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин готовится к Петербургскому экономическому форуму (ПМЭФ). Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам представителя Кремля, Путин традиционно выступит с речью, а также примет участие в дискуссии на пленарном заседании.

Ранее стало известно, что глава государства посетит ПМЭФ 7 июня. Темы его выступления не раскрываются.

ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. В этом году его тема — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Ожидается, что форум посетят 17,1 тысячи участников и 3,4 тысячи журналистов из 136 стран. Запланировано более 150 тематических сессий, участие в которых примут свыше 1000 модераторов и спикеров.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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