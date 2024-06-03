В Кремле рассказали о подготовке Путина к выступлению на ПМЭФ

Песков заявил, что Путин примет участие в дискуссии на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин готовится к Петербургскому экономическому форуму (ПМЭФ). Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам представителя Кремля, Путин традиционно выступит с речью, а также примет участие в дискуссии на пленарном заседании.

Ранее стало известно, что глава государства посетит ПМЭФ 7 июня. Темы его выступления не раскрываются.

ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. В этом году его тема — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Ожидается, что форум посетят 17,1 тысячи участников и 3,4 тысячи журналистов из 136 стран. Запланировано более 150 тематических сессий, участие в которых примут свыше 1000 модераторов и спикеров.